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Вернуть право на УСН можно спустя год после его утраты
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Вернуть право на УСН можно спустя год после его утраты 

Время бухгалтера 1 час назад
Специалисты Минфина сообщают: если плательщик заработал больше 150 млн руб. в отчетном периоде или же допустил нарушения требований п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ, то он теряет право на использование УСН. Уйти с «упрощенки» придется с начала того квартала, в котором фирма превысила установленный лимит доходов или нарушила другие требования НК РФ.
В законодательстве предусмотрели возможность вернуть право на «упрощенку». П. 7 ст. 346.13 оговаривает временной промежуток, после которого компания вновь может использовать УСН. Согласно этой норме, плательщик может вновь пользоваться упрощенной системой не раньше чем через год после того, как утратил это право.
ПИСЬМО Минфина РФ от 15.03.2018 № 03-11-06/2/16016
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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