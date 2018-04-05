В Красноперекопском и Фрунзенском районах определили места для выгула собак

Об этом стало известно на встрече жителей с первым заместителем главы территориальной администрации Сергеем Скударем в среду, 4 апреля. На собрании выбрали семь участков для будущего обустройства.

Наиболее актуальные места — территория на улице Бахвалова, напротив дома 25 по улице Нефтяников и территория у железнодорожного моста на Красном Перекопе.

Помимо этого администрация районов направила в департамент архитектуры и земельных отношений список из четырех мест для выгула домашних животных на согласование.