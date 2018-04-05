Экономический форум в Красноярске с 2019 года могут перенести в федеральный университет

Александр Усс. МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Красноярский экономический форум с 2019 года планируют перенести на площадку Сибирского федерального университета ( Красноярск ). Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края "Нам кажется, что отличительный момент форума, экспертно-аналитический, необходимо и можно усиливать за счет переноса в Сибирский федеральный университет. Там пройдет Универсиада (в марте 2019 года — прим. ТАСС), создана инфраструктура, у нас есть прекрасный конгресс— холл, уже прорисовываются контуры нового кампуса. Присутствие гостей форума в этом интеллектуальном центре, одном из крупнейших университетов России , придаст форуму другую атмосферу и направленность", — сказал Усс. Вице-премьер российского правительства , председатель оргкомитета форума Аркадий Дворкович добавил, что изменения площадки и формата обсудят после проведения XV форума в апреле этого года. Красноярский экономический форум последние годы проводят на площадках Международного выставочного делового центра «Сибирь». В 2018 году форум пройдет с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.