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Экономический форум в Красноярске с 2019 года могут перенести в федеральный университет
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Экономический форум в Красноярске с 2019 года могут перенести в федеральный университет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум с 2019 года планируют перенести на площадку Сибирского федерального университета (Красноярск). Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.
"Нам кажется, что отличительный момент форума, экспертно-аналитический, необходимо и можно усиливать за счет переноса в Сибирский федеральный университет. Там пройдет Универсиада (в марте 2019 года — прим. ТАСС), создана инфраструктура, у нас есть прекрасный конгресс— холл, уже прорисовываются контуры нового кампуса. Присутствие гостей форума в этом интеллектуальном центре, одном из крупнейших университетов России, придаст форуму другую атмосферу и направленность", — сказал Усс.
Вице-премьер российского правительства, председатель оргкомитета форума Аркадий Дворкович добавил, что изменения площадки и формата обсудят после проведения XV форума в апреле этого года.
Красноярский экономический форум последние годы проводят на площадках Международного выставочного делового центра «Сибирь».
В 2018 году форум пройдет с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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