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Росгвардия заказала боеприпасы «Реставратор» для подавления беспорядков
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Росгвардия заказала боеприпасы «Реставратор» для подавления беспорядков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Росгвардия объявила конкурс на создание газовых боеприпасов «Реставратор» для подавления беспорядков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
"Разработать проекты трех тактико-технических заданий на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка новых образцов боеприпасов нелетального действия», предназначенных для использования в операциях по пресечению массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. Стоимость — 18,8 млн руб. " — говорится в документе.
Боеприпасы, оснащенные электронными программируемыми замедлителями, будут использоваться в помповом гранатомете ГМ-94. Согласно требованиям Росгвардии, снаряды 81 мм должны детонировать на высоте не менее 10 м от поверхности земли.
"При срабатывании на местности боеприпаса должно быть образовано облако активного вещества непереносимой концентрации. Масса выхода раздражающего вещества в атмосферу должно быть не менее 10 г для одного боеприпаса калибра 81 мм", — отмечается в конкурсной документации.
Помимо прочего, подрядчик должен будет исследовать способы дегазации местности и помещений после использования «Реставратора».
Ранее сообщалось, что для Росгвардии разработали автомат-амфибию.
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