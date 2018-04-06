Росгвардия заказала боеприпасы «Реставратор» для подавления беспорядков

Росгвардия объявила конкурс на создание газовых боеприпасов «Реставратор» для подавления беспорядков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

"Разработать проекты трех тактико-технических заданий на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка новых образцов боеприпасов нелетального действия», предназначенных для использования в операциях по пресечению массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. Стоимость — 18,8 млн руб. " — говорится в документе.

Боеприпасы, оснащенные электронными программируемыми замедлителями, будут использоваться в помповом гранатомете ГМ-94. Согласно требованиям Росгвардии, снаряды 81 мм должны детонировать на высоте не менее 10 м от поверхности земли.

"При срабатывании на местности боеприпаса должно быть образовано облако активного вещества непереносимой концентрации. Масса выхода раздражающего вещества в атмосферу должно быть не менее 10 г для одного боеприпаса калибра 81 мм", — отмечается в конкурсной документации.

Помимо прочего, подрядчик должен будет исследовать способы дегазации местности и помещений после использования «Реставратора».

Ранее сообщалось, что для Росгвардии разработали автомат-амфибию.