В РСПП заявили о готовности поддержать ходатайство об изменении меры пресечения Магомедовым

«Будем надеяться, что будут использоваться, как минимум, более скажем так, приемлемые формы пресечения до суда в процессе расследования… Надо говорить о том, есть ли основания для применения 210-й статьи (Организация преступного сообщества. — RNS), но если в процессе обжалования, а мы готовы в случае соответствующего запроса поддержать такого рода ходатайство, будет принято решение о другой мере пресечения, на мой взгляд, это будет правильно», — сказал он.

Шохин отметил, что дело Магомедовых, «безусловно — событие резонансное, таких дел давно не было».