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В РСПП заявили о готовности поддержать ходатайство об изменении меры пресечения Магомедовым
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В РСПП заявили о готовности поддержать ходатайство об изменении меры пресечения Магомедовым 

Rambler News Service 1 час назад
Российский союз промышленников и предпринимателей готов поддержать ходатайство об изменении меры пресечения основному владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, в случае соответствующего запроса, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
«Будем надеяться, что будут использоваться, как минимум, более скажем так, приемлемые формы пресечения до суда в процессе расследования… Надо говорить о том, есть ли основания для применения 210-й статьи (Организация преступного сообщества. — RNS), но если в процессе обжалования, а мы готовы в случае соответствующего запроса поддержать такого рода ходатайство, будет принято решение о другой мере пресечения, на мой взгляд, это будет правильно», — сказал он.
Шохин отметил, что дело Магомедовых, «безусловно — событие резонансное, таких дел давно не было».
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