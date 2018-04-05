5-летнего ребенка спасатели сняли с карниза 4 этажа в Геленджике

4 апреля в доме № 30 по улице Гринченко прохожие заметили мальчика на карнизе и позвонили в геленджикский отряд «Кубань-СПАС». Сотрудник службы по приставной лестнице добрался до ребенка и спустил его на землю. Дошкольник никак не пострадал.

Оказалось, что спасенный ребенок просто хотел пойти погулять, но мама закрыла дверь и куда-то ушла. Тогда он решил выбраться на улицу через балкон. Кроме Димы в комнате оказались запертыми еще две малышей — 2015 и 2017 года рождения. Родительница вернулась, когда спасатели уже вскрыли квартиру. Женщина не смогла объяснить, почему она оставил детей без присмотра. Теперь ее ждет проверка со стороны специалистов подразделения по делам несовершеннолетних.