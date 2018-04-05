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Звездная весна: как знаменитости готовятся к дачному сезону
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Звездная весна: как знаменитости готовятся к дачному сезону 

Мир24 1 час назад
Все мы с нетерпением ждем начала теплого сезона, дачного отдыха и летних приключений. Ну, а звезды решили не сидеть сложа руки и встретили апрель горячими хитами. На площадке «Крокус Сити Холла» выступили Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Стас Михайлов, Лолита, Валерий Меладзе и многие другие именитые артисты. Наши корреспонденты тоже времени зря не теряли и выяснили за кулисами, как знаменитости готовятся к лету, чем планируют заняться и кто из них настоящий дачник. Смотрите об этом в программе «Держись, шоубиз!» 7 апреля в 0:00 на телеканале «МИР».
Кроме того, мы подсчитали пенсии звезд, узнали о грандиозных планах Ольги Бузовой, понаблюдали за эволюцией стиля Филиппа Киркорова и сделали подборку мультипликационных музыкальных клипов. Не пропустите!
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