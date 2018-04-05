Эстония предоставила политическое убежище активисту «Открытой России», осужденному в РФ за мошенничество

Активист башкирского отделения «Открытой России», ранее являвшийся членом башкирского отделения «Молодой гвардии Единой России», Константин Чадлин получил политическое убежище в Эстонии . Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook

"Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения", — написал Чадлин.

Он также указал, что в настоящее время находится в Таллине . В комментарии

активист рассказал, что работает «менеджером среднего звена». Компания бесплатно предоставила ему квартиру и машину.

России Чадлин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он был одним из участников преступной группы, которая специализировалась на аферах с автомобилями. Под видом продажи поддержанных авто, находившихся в залоге у банков, мошенники обманом похищали деньги граждан.

утверждает, что сумма ущерба оценивалась в около 3,7 миллиона рублей.

"Эхо Москвы"

сообщало, что пять человек, которых следствие посчитало причастными к афере, были осуждены и получили реальные сроки. Несколько участников группы дали показания на Чадлина, писал

"Коммерсант"

В сентябре 2015 года активиста задержали в Уфе . Ему было предъявлено обвинение в организации мошенничества, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам Чадлин заявлял, что считает предъявленное обвинение «недоразумением и ошибкой». В итоге суд отклонил ходатайство следствия о его заключении под стражу, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

данным

СМИ, производство по делу в отношении Чадлина было приостановлено, а летом 2016 года снова возобновлено.

В мае 2017 года дело Чадлина с обвинительным заключением передали в суд. Примерно в это же время активист покинул Россию и запросил политическое убежище в Эстонии.

"Эхо Москвы"

сообщало, что Чадлин пересек границу незаконно, после чего сдался эстонским властям. Некоторое время он находился в центре содержания для беженцев, покидать который было запрещено.

Человек из окружения активиста сообщал «Коммерсанту», что активист выехал в Эстонию по консульским документам, так как загранпаспорта у него не было. В ноябре 2017 года Калининский районный суд Уфы признал Чадлина виновным в организации крупного мошенничества и приговорил его к 10 годам лишения свободы заочно.

Сам Чадлин утверждал, что его преследовали за политические убеждения. «Если меня будут запрашивать по линии Интерпола , меня не будет выдавать ни одна из стран, которая подписала „Дублинскую конвенцию“ и признает институт политической защиты. В принципе, весь цивилизованный мир мне открыт для посещения. Ограничения, которые действуют для любого лица, получившего убежище или запросившего защиту, — это не возвращаться в свою страну, потому что это автоматически считается отказом от того, что тебе нужна защита», — рассказал он «Эху Москвы». Чадлин являлся активистом башкирского отделения «Молодой гвардии Единой России». По данным СМИ, он, в частности, координировал проект «Агенты» и был участником проекта «Школа политического лидерства».

В 2014 году Чадлин получил известность в социальных сетях после опубликованного его компанией «Медиаконтроль» объявления о найме на работу блогеров. Активным пользователям соцсетей в нем обещалось вознаграждение до 35 тыс. рублей за создание общественного мнения.

В том же году Чадлин отвечал за юридическое сопровождение в уфимском ООО «Бизнес-инкубатор „Зевс“, специализировавшемся на финансовом посредничестве. Также, по данным

»Коммерсанта", молодогвардеец занимался юридическим сопровождением кандидатов на избирательных кампаниях в разных регионах РФ.

СМИ отмечают, что репутация у активиста неоднозначная. Его имя связывают с провластными организациями и ультраправыми движениями. После побега Чадлина в региональном отделении «Открытой России» уголовное преследование в отношении него называли «политически мотивированным». Однако в дальнейшем организация публично об этом практически не высказывалась, кроме вышедшей из движения Марии Бароновой . Она неоднократно отмечала, что помогает Чадлину, которого все «откровенно бросили».