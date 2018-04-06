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Правительство объявило войну контрафакту
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Правительство объявило войну контрафакту 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план борьбы с контрафактом и фальсификатом, сообщается на сайте правительства. Распоряжением №533-р утвержден «План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». Реализация плана позволит сократить объем незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям, повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в части борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, создать единую систему мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, отмечается в документе. В целях снижения объемов незаконного оборота промышленной продукции планом, в частности, предусматривается расширение перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.
Дмитрий Медведев:
"Задача понятно какая — очистить рынок от поддельных товаров. Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания. От подделок страдают и добросовестные компании. Поэтому надо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга. На всё это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата или товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачивается через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом".
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