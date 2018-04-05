Медведев призвал очистить рынок от поддельных товаров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «Задача понятно какая — очистить рынок от поддельных товаров, — заявил он на заседании правительства. — Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания».

— От подделок страдают и добросовестные компании, поэтому надо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, наладить систему государственного мониторинга, — подчеркнул глава кабинета министров.

План мероприятий как раз направлен на решение этих задач, учитывая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза . «Рынок у нас общий, значительная часть фальсификатов и товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачиваются через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом», — заметил Медведев.

Уже во втором квартале этого года министерства должны подготовить проекты нормативных актов, упрощающих порядок уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из оборота. А кварталом позже представят проекты федеральных законов, которые введут требования об уничтожении оборудования, используемого для незаконного производства, транспортировки и реализации промышленной продукции.