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Медведев призвал очистить рынок от поддельных товаров
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Медведев призвал очистить рынок от поддельных товаров 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. «Задача понятно какая — очистить рынок от поддельных товаров, — заявил он на заседании правительства. — Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно если это продукты питания».
— От подделок страдают и добросовестные компании, поэтому надо совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, наладить систему государственного мониторинга, — подчеркнул глава кабинета министров.
План мероприятий как раз направлен на решение этих задач, учитывая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. «Рынок у нас общий, значительная часть фальсификатов и товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачиваются через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом», — заметил Медведев.
Уже во втором квартале этого года министерства должны подготовить проекты нормативных актов, упрощающих порядок уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из оборота. А кварталом позже представят проекты федеральных законов, которые введут требования об уничтожении оборудования, используемого для незаконного производства, транспортировки и реализации промышленной продукции.
Государство займется не только контролирующей деятельностью. План включает и работу с населением. В частности, министерство промышленности и торговли совместно с Роскачеством должны запустить в интернете информационную кампанию, направленную на повышение уровня грамотности населения в области определения законности оборота и безопасности промышленной продукции. Она предусматривает не менее 15 уникальных материалов в месяц. Также им поручено подготовить предложения об организации регулярной телевизионной передачи на телеканале «Россия-1», в которой будут говорить о качестве потребительских товаров.
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