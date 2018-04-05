Экоцентр «Воробьевы горы» приглашает к участию в конкурсе творческих работ

Экоцентр «Воробьевы горы» сообщил о проведении конкурса творческих работ экологической тематики, который ежегодно проходит под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

С 9 по 28 апреля в эколого-просветительском центре «Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода» выберут финалистов в трех номинациях: рисунок, фотография и поделки и проекты из природного материала.

В первой номинации ребятам трёх возрастных категорий предлагаются разные темы:

от 5 до 7 лет — Тема: «Природа — это сказка!»

от 8 до 11 лет — Тема: «Друзья и защитники Природы»

от 12 до 15 лет — Тема: «Мы — молодые защитники Природы»

В номинации «фотография» подростки от 12 до 17 лет должны предоставить работы на тему «Сохраним это чудо!»

Поделки и проекты из природного материала могут показать ребята возрастом от 10 до 17 лет. Их работы должны быть посвящены теме «Сказочные герои „Эколята“: Шалун, Елочка, Тихоня и Умница».