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Экоцентр «Воробьевы горы» приглашает к участию в конкурсе творческих работ
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Экоцентр «Воробьевы горы» приглашает к участию в конкурсе творческих работ 

Вестник района Гагаринский 22 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Экоцентр «Воробьевы горы» сообщил о проведении конкурса творческих работ экологической тематики, который ежегодно проходит под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
С 9 по 28 апреля в эколого-просветительском центре «Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода» выберут финалистов в трех номинациях: рисунок, фотография и поделки и проекты из природного материала.
В первой номинации ребятам трёх возрастных категорий предлагаются разные темы:
от 5 до 7 лет — Тема: «Природа — это сказка!»
от 8 до 11 лет — Тема: «Друзья и защитники Природы»
от 12 до 15 лет — Тема: «Мы — молодые защитники Природы»
В номинации «фотография» подростки от 12 до 17 лет должны предоставить работы на тему «Сохраним это чудо!»
Поделки и проекты из природного материала могут показать ребята возрастом от 10 до 17 лет. Их работы должны быть посвящены теме «Сказочные герои „Эколята“: Шалун, Елочка, Тихоня и Умница».
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