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На благоустройство в 2017 году депутаты выделили более семидесяти миллионов рублей
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На благоустройство в 2017 году депутаты выделили более семидесяти миллионов рублей 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как рассказал глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, в минувшем году из средств стимулирования управы района более семидесяти миллионов было израсходовано на благоустройство района.
Отметим, что адреса для благоустройства определяли сами жители. Их пожелания тщательно рассматривались и затем утверждались Советом депутатов.
Тридцать миллионов рублей было потрачено на благоустройство так называемого Афганского сквера на Зелёном проспекте, в том числе и на реконструкцию мемориала воинам-интернационалистам. На благоустройство улиц, дворов и детских площадок в районе ушло около сорока миллионов рублей. На четырех дворовых территориях в 2017 году установили двадцать две новые опоры освещения — на это потрачено еще четыре миллиона рублей.
Фото — Александр Калугин.
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