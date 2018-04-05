На благоустройство в 2017 году депутаты выделили более семидесяти миллионов рублей

Как рассказал глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, в минувшем году из средств стимулирования управы района более семидесяти миллионов было израсходовано на благоустройство района.

Отметим, что адреса для благоустройства определяли сами жители. Их пожелания тщательно рассматривались и затем утверждались Советом депутатов.

Тридцать миллионов рублей было потрачено на благоустройство так называемого Афганского сквера на Зелёном проспекте, в том числе и на реконструкцию мемориала воинам-интернационалистам. На благоустройство улиц, дворов и детских площадок в районе ушло около сорока миллионов рублей. На четырех дворовых территориях в 2017 году установили двадцать две новые опоры освещения — на это потрачено еще четыре миллиона рублей.