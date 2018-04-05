Клиент взыскал с судебных представителей за плохую защиту 322 500 руб.

Хамовнический суд Москвы взыскал в пользу клиента тройной гонорар со столичной юридической фирмы, «позабывшей» о своих обязательствах после заключения оплаты услуг.

Как следует из материалов дела, клиент заключил два договора о судебной защите с ООО «Московский центр правовой защиты» и заплатил гонорар в 105 000 руб. В соответствии с первым документом юрфирма обязалась обеспечить правовой анализ ситуации, подбор нормативно-правовой базы, подготовку встречного искового заявления, а также заявить ряд ходатайств (о приобщении вещественных доказательств, о вызове свидетелей, об истребовании свидетелей, заявления в органы опеки и попечительства). Второй договор предусматривал правовой анализ ситуации, подбор нормативно-правовой базы и представление интересов клиента в суде по доверенности до принятия решения.

Поскольку литигаторы не спешили выполнять обязательства, клиент письменно потребовал от них расторжения договора и возврата денег. Но руководство фирмы проигнорировало поступившее к ним заявление, поэтому конфликт пришлось решать в судебном порядке.

Суд вынес решение о расторжении договора на оказание юруслуг и взыскал с ООО «Московский центр правовой защиты» (юридический адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 2/22, корп. 6) ранее уплаченные 105 000 руб., неустойку в 105 000 руб., компенсацию морального вреда в 5 000 руб., штраф в 107 500 руб. Всего юристы обязаны выплатить клиенту 322 500 руб.