В Подмосковье намерены штрафовать за продажу электронных сигарет детям

Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, передает корреспондент РИАМО

«Проект закона разработан комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики с целью установления на территории Московской области административной ответственности за продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним детям», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев

Он отметил, что законопроектом предлагается дополнить абзац 1 статьи 3.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях нормой об установлении административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение запрета на продажу электронных систем доставки никотина лицам младше 18 лет.

«Административная ответственность составит для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей», — добавил Голубев.