Ещё
В Подмосковье намерены штрафовать за продажу электронных сигарет детям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье намерены штрафовать за продажу электронных сигарет детям 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, передает корреспондент РИАМО.
«Проект закона разработан комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики с целью установления на территории Московской области административной ответственности за продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним детям», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Он отметил, что законопроектом предлагается дополнить абзац 1 статьи 3.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях нормой об установлении административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение запрета на продажу электронных систем доставки никотина лицам младше 18 лет.
«Административная ответственность составит для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей», — добавил Голубев.
РИАМО: последние новости
Наличие бытовых отходов проверят в песчаном карьере в Одинцовском районе Карантин по бешенству животных установили в деревне Рузского округа В составе ТПУ «Ходынское поле» в Москве построят 2 административно‑офисных здания
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма120
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством45
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение