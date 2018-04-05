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В реке Ахтубе выловили тело пропавшего волгоградского бизнесмена Станилава Рыгина
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В реке Ахтубе выловили тело пропавшего волгоградского бизнесмена Станилава Рыгина 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на реке Ахтуба в районе поселка Куйбышев нашли тело утонувшего 25 февраля бизнесмена и бывшего антикризисного управляющего метизного завода Станислава Рыгина.
Тело мужчины нашли вчера, 4 апреля, рыбаки. Оно находилось в воде. От острова Зеленый, где бизнесмен нырнул в воду до поселка Куйбышнев на Ахтубе — 25 километров.
— Тело пропавшего без вести 25 февраля мужчины находилось в воде. Его обнаружили местные рыбаки. На погибшем был гидрокостюи, однако не было необыходимых при погружении грузов, маски и одной ласты, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Среднеахтубинского района.
Супруга Станислава Рыгина уже была на опознании. Женщина подтвердила, что найденный в Ахтубе мужчина — действтельно ее муж.
Станислав Рыгин пропал без вести 25 февраля. Известный волгоградский бизнесмен, бывший антикризисный управляющий метизного завода и художник в тот день должен был вынырнуть после погружения в районе острова Зеленый. Там во время поисков была найдена его машина.
Больше месяца пропавшего без вести волгноградского бизнесмена искали волгоградские спасатели. Не раз к ним примыкали неравнодушные горожане, занимающиеся подводной охотой. Поиски осложнялись одним важным обстоятельством. По данным знакомых Станислава Рыгина, занырнув, он мог находиться под водой больше четырех часов. Учитывая это обстоятельство, спасателям было сложно определить круг поисков. В итоге, как выяснилось, от места исчезновения до места, где нашли пропавшего мужчину, — 25 километров.
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