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Ученики «Феникса» активно участвуют в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
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Ученики «Феникса» активно участвуют в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Школьники интенсивно посещают самые разные музеи и отвечают на вопросы олимпиады.
Шестиклассники отправились в Дом-музей Николая Васильевича Гоголя на Никитском бульваре, а их товарищи из параллельного класса в Екатерининский парк.
Ученики пятого класса совершили экскурсию в Экспериментариум, ставили там опыты с электричеством и постигали азы физики.
Третьеклассников в музее Павла Бажова встречала сама Хозяйка Медной Горы. Она рассказала детям о камнях-самоцветах, угостила чаем с крендельками и научила делать красивые украшения из натуральных камней.
Дошкольники и ученики второго класса посетили Театральный музей им. А. Бахрушина. Ребята узнали, какими в старину были театры, кто был в них артистом, и кто смотрел представления. После интересной экскурсии дети заглянули в волшебное зеркало и загадали каждый свое самое заветное желание.
Фото — школа № 1798.
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