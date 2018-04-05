Ученики «Феникса» активно участвуют в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

Школьники интенсивно посещают самые разные музеи и отвечают на вопросы олимпиады.

Шестиклассники отправились в Дом-музей Николая Васильевича Гоголя на Никитском бульваре, а их товарищи из параллельного класса в Екатерининский парк.

Ученики пятого класса совершили экскурсию в Экспериментариум, ставили там опыты с электричеством и постигали азы физики.

Третьеклассников в музее Павла Бажова встречала сама Хозяйка Медной Горы. Она рассказала детям о камнях-самоцветах, угостила чаем с крендельками и научила делать красивые украшения из натуральных камней.

Дошкольники и ученики второго класса посетили Театральный музей им. А. Бахрушина. Ребята узнали, какими в старину были театры, кто был в них артистом, и кто смотрел представления. После интересной экскурсии дети заглянули в волшебное зеркало и загадали каждый свое самое заветное желание.

Фото — школа № 1798.