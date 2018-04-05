Жизнь станет интереснее. Ноябряне и вынгапуровцы получили гранты от нефтяников

Комиссия по благотворительности, в которую вошли представители компаний «Газпром нефть» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», органов законодательной и исполнительной власти, а также независимые эксперты, определили победителей грантового конкурса.

Для участия в нем эксперты допустили 35 заявок от юридических лиц и 8 от инициативных групп граждан, — сообщает управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В результате отбора победителями грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» стали 11 проектов — 8 от юридических лиц и 3 от инициативных групп граждан, которые реализуют в Ноябрьске и микрорайоне Вынгапуровский. В частности, от организаций в их число вошел проект «Арт-мастерская „Фьюзинг“ Музейного ресурсного центра Ноябрьска, „Семейная научная лаборатория“ для раннего изучения астрономии, физики, робототехники» средней школы Вынгапуровского, «Библиопесочница» Централизованной библиотечной системы Ноябрьска и другие. Инициативные группы граждан реализуют проект «Увлекательное программирование» Лилии Крышталь, «Молодежный театр теней „Свет и Ко“ Оксаны Пасечниковой и „Arduino — платформа будущего“ Артема Беспечанского.

На церемонии награждения победителей генеральный директор АО „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз“ Александр Шушаков отметил: „Мы руководствуемся принципом максимальной эффективности не только в производственной деятельности, но и в нашей программе социальных инвестиций „Родные города“. Поддерживая инициативы победителей грантового конкурса, мы совместно погружаемся в процесс позитивных преобразований. Реализация новых и интересных проектов, деятельное участие активной городской общественности обеспечивают дальнейший рост качества жизни ноябрян“.

Грантовый конкурс в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ прошел в Ноябрьске и микрорайоне Вынгапуровский в четвертый раз. Его цель — финансовая поддержка проектов, направленных на решение социально значимых проблем общества. В этом году общий фонд грантового конкурса составил 4 млн рублей, максимальный бюджет проектов победителей — 400 тыс. рублей, у инициативных групп — 70 тыс. рублей.