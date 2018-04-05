Концерты с песнями и романсами о любви продолжают радовать женщин и после восьмого марта

Две концертных программы на темы любви и восхищения женщиной исполнили представители сильного пола в Новогиреево и Перово.

В Территориальном центре социального обслуживания «Новогиреево» в одной концертной программе объединились Александр Ибрагимов, Владимир Громов и Анатолий Божанов. Концерт «О чём поют мужчины», состоял, соответственно, из романсов, бардовской песни и шансона.

В то же время в районе Перово перед посетительницами филиала ТЦСО с концертной программой «Песни о любви» выступил Дмитрий Зуев

Таким образом, концерты, темой которых становятся нежные чувства, не перестают радовать женщин и после восьмого марта. Это и неудивительно, ведь весна еще только вступает в свои права, и самые славные весенние деньки еще впереди.

Фото — ТЦСО «Новогиреево».