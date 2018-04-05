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Концерты с песнями и романсами о любви продолжают радовать женщин и после восьмого марта
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Концерты с песнями и романсами о любви продолжают радовать женщин и после восьмого марта 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Две концертных программы на темы любви и восхищения женщиной исполнили представители сильного пола в Новогиреево и Перово.
В Территориальном центре социального обслуживания «Новогиреево» в одной концертной программе объединились Александр Ибрагимов, Владимир Громов и Анатолий Божанов. Концерт «О чём поют мужчины», состоял, соответственно, из романсов, бардовской песни и шансона.
В то же время в районе Перово перед посетительницами филиала ТЦСО с концертной программой «Песни о любви» выступил Дмитрий Зуев.
Таким образом, концерты, темой которых становятся нежные чувства, не перестают радовать женщин и после восьмого марта. Это и неудивительно, ведь весна еще только вступает в свои права, и самые славные весенние деньки еще впереди.
Фото — ТЦСО «Новогиреево».
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