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В Перми начинается строительство нового фонтана на эспланаде
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В Перми начинается строительство нового фонтана на эспланаде 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми строители приступают к возведению светомузыкального фонтана на эспланаде. Сейчас площадку перед краевым Заксобранием, где планируется разместить новый фонтан, огораживают. В выходные сюда доставят необходимую технику.
Подрядчик провёл все необходимые проектно-изыскательские работы (геологические и геодезические), и на следующей неделе начнёт возводить основание фонтана.
Строительство фонтана будет вестись в рамках четырехстороннего договора между МКУ «Пермблагоустройство», ООО «ТехДорГрупп», БФ «Содействие-XXI век» и РСТ Пермского края.
«Новый фонтан, как и Театральный фонтан (перед Театром-Театром), будет светомузыкальным. При этом его струи будут разнотипные — прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров», — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство».
Отметим, что новый фонтан планируется возвести в этом году.
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