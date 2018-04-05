В Перми начинается строительство нового фонтана на эспланаде

Перми строители приступают к возведению светомузыкального фонтана на эспланаде. Сейчас площадку перед краевым Заксобранием, где планируется разместить новый фонтан, огораживают. В выходные сюда доставят необходимую технику.

Подрядчик провёл все необходимые проектно-изыскательские работы (геологические и геодезические), и на следующей неделе начнёт возводить основание фонтана.

Строительство фонтана будет вестись в рамках четырехстороннего договора между МКУ «Пермблагоустройство», ООО «ТехДорГрупп», БФ «Содействие-XXI век» и РСТ Пермского края

«Новый фонтан, как и Театральный фонтан (перед Театром-Театром), будет светомузыкальным. При этом его струи будут разнотипные — прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров», — пояснили в МКУ «Пермблагоустройство».

Отметим, что новый фонтан планируется возвести в этом году.