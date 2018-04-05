Минстрой России займет 17 миллиардов на водопроводы

Правительство России готовится к переговорам с Новым банком развития БРИКС о 17-миллиардном займе на развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах РФ . Об этом сообщает пресс-служба федерального Минстроя.

Новый банк развития БРИКС — международная кредитная организация, специализирующаяся на финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», НБР заявил о готовности вложиться в коммунальную сферу России в январе 2018 года.

По словам главы Минстроя РФ Михаила Меня, большинство малых и средних городов не располагают собственными средствами на развитие сферы ЖКХ, которая к тому же малопривлекательна для инвесторов. В роли получателей транша, в случае если соглашение будет достигнуто, смогут выступить всего 3-5 городов с населением от 120 тысяч до 500 тысяч человек.

При этом известно, что средства будут направлены в первую очередь муниципалитетам регионов в бассейне Волги.

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