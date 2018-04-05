В районе Зюзино будут проводится публичные слушания

Проект (проект № 6) планировки южного участка линии Третьего пересадочного контура от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» Московского метрополитена предоставят на публичных слушаниях.

С 11 по 17 апреля будут представлены на экспозиции информационные материалы по теме публичных слушаний по проекту № 6 в районе Зюзино.

Экспозицию разместят в помещении управы района Зюзино, которое находится по адресу: ул. Каховка, дом 12 б. Работать будет с 12:00 до 20:00 в рабочие дни, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00. Также на выставке можно получить консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 апреля в 19:00 в здании школы № 538 по адресу: ул. Каховка, д. 19, к. 2.

Регистрировать участников начнут в 18:00.

Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО: 117209, Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.4, тел. (499) 789-10-39, StrukovaLG@mos.ru; www.uzao.mos.ru.

Информационные материалы по проектам размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru.