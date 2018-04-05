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Дешам: «Есть три команды, которые сильнее сборной Франции»
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Дешам: «Есть три команды, которые сильнее сборной Франции» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии Чемпионата Мира в России высказался о силе своей команды.
"Я думаю, что есть команды, которые находятся выше нас по качеству игроков и опыту. Я говорю об Испании, Бразилии и Германии. В их составах есть игроки, которые уже выигрывали такие крупные турниры, как Чемпионат Мира или чемпионат Европы.
Франция — конкурентоспособная команда, но молодая. По меньшей мере половина игроков в нашем составе впервые сыграет на Чемпионате Мира. Я убежден, что 20-летние молодые футболисты, которые находятся в моей команде, станут намного лучше уже через 2 или 4 года", — цитирует наставника «трехцветных» gianlucadimarzio.com.
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 Ещё 2 источника 
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