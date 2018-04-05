Дешам: «Есть три команды, которые сильнее сборной Франции»

"Я думаю, что есть команды, которые находятся выше нас по качеству игроков и опыту. Я говорю об Испании Бразилии и Германии. В их составах есть игроки, которые уже выигрывали такие крупные турниры, как Чемпионат Мира или чемпионат Европы.

Франция — конкурентоспособная команда, но молодая. По меньшей мере половина игроков в нашем составе впервые сыграет на Чемпионате Мира. Я убежден, что 20-летние молодые футболисты, которые находятся в моей команде, станут намного лучше уже через 2 или 4 года", — цитирует наставника «трехцветных» gianlucadimarzio.com.