Заседание по делу капитана судна «Норд» перенесено 

Прокуратура Автономной республики Крым, входящей в состав ГПУ, ходатайствует об аресте российского гражданина на два месяца.
«Заседание суда по избранию меры пресечения капитану судна перенесено на завтра в связи с загруженным графиком судьи», — сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.
Утром 4 апреля капитана керченского судна Владимира Горбатенко вывезли из порта Бердянска на сером автомобиле марки Skoda украинской погранслужбы в неизвестном направлении. Адвокаты полагали, что мужчину везут в Мариуполь, где должно было состояться первое заседание, но пресс-служба суда сообщила, что капитана там нет. Позже стало известно, что он находится в херсонском подразделении СБУ по Крыму.
В СИЗО мужчине, который на борту судна, конвоированного в порт Бердянска, перенёс микроинсульт, стало плохо. Его пришлось госпитализировать в больницу имени Лучанского в Херсоне. Спустя несколько часов его вернули в камеру, а оттуда должны были доставить в суд для избрания меры пресечения.
«Сегодня его не доставили (в суд Херсона — ред.), хотя он был задержан с целью доставки в суд. Срок действия определения о его задержании истекает сегодня в 19:00. Мы посмотрим, освободят его или нет. Прокурор почему-то уверен, что у них есть трое суток, но их у них нет, и это подтвердил судья», — сказал адвокат Дмитрий Щербина.
Киев обвиняет Горбатенко в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государств, ему грозит арест сроком до пяти лет.