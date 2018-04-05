Ещё
Капитан судна «Норд» отправлен из больницы на нары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитан судна «Норд» отправлен из больницы на нары 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
4 апреля мужчину, который страдает гипертонией, пришлосб госпитализировать из здания херсонском подразделении СБУ по Крыму в больницу имени Лучанского в Херсоне.
«Вчера у нас не получилось увидеться, потому что его из больницы перевели обратно в изолятор временного содержания. (Его состояние стабилизировалось — ред.) но в такой ситуации его состояние однозначно не может быть хорошим, то есть сейчас оно ниже среднего: ему и умереть не дадут, потому что это не в интересах изолятора временного содержания, но и оказать хорошую помощь они не в состоянии. На час дня назначено судебное заседание об избрании ему меры пресечения», — рассказал адвокат Дмитрий Щербина.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что генеральный консул РФ из Харькова пока не может попасть к морякам, но российская сторона задействовала все имеющиеся в её распоряжении возможности для их освобождения. Поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского вызвали в МИД РФ и вручили ноту в связи с задержанием судна.
«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнёров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — заявил дипломат.
По словам адвоката, сегодня украинская сторона должна забрать с борта судна гнищую рыбу, после чего необходимо провести дезинфекцию места хранения. Кроме того, существует риск возгорания сейнера в любой момент, поскольку моряки не имеют доступа к трюму с работающим электрооборудованием, который опломбировала СБУ.
Украина.ру: последние новости
Незнание закона спасло венгра, воевавшего за ДНР, от тюрьмы Луценко вступился за Бубенчика и раскритиковал подчиненных Бородай: Таких, как Вольнов, готовит СБУ и западные спецслужбы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма115
В Подмосковье обвалились цены на дачи44
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова86
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством46
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение