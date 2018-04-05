Капитан судна «Норд» отправлен из больницы на нары

4 апреля мужчину, который страдает гипертонией, пришлосб госпитализировать из здания херсонском подразделении СБУ по Крыму в больницу имени Лучанского в Херсоне

«Вчера у нас не получилось увидеться, потому что его из больницы перевели обратно в изолятор временного содержания. (Его состояние стабилизировалось — ред.) но в такой ситуации его состояние однозначно не может быть хорошим, то есть сейчас оно ниже среднего: ему и умереть не дадут, потому что это не в интересах изолятора временного содержания, но и оказать хорошую помощь они не в состоянии. На час дня назначено судебное заседание об избрании ему меры пресечения», — рассказал адвокат Дмитрий Щербина

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что генеральный консул РФ из Харькова пока не может попасть к морякам, но российская сторона задействовала все имеющиеся в её распоряжении возможности для их освобождения. Поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского вызвали в МИД РФ и вручили ноту в связи с задержанием судна.

«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнёров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — заявил дипломат.

По словам адвоката, сегодня украинская сторона должна забрать с борта судна гнищую рыбу, после чего необходимо провести дезинфекцию места хранения. Кроме того, существует риск возгорания сейнера в любой момент, поскольку моряки не имеют доступа к трюму с работающим электрооборудованием, который опломбировала СБУ.