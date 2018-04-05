Волгоградцев приглашают принять участие в «Зеленом марафоне» 27 мая

«Зеленый марафон» пройдет в Волгограде 27 мая на Центральной набережной города около музея « Россия — моя история».

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» организатором мероприятия выступает «Сбербанк» . Принять участие в нем могут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Горожан предстоит преодолеть дистанцию в 4,2 километра. Ожидается, что на марафон придет порядка 2 000 человек.

Благотворительный «Зеленый марафон» проводится в 54 городах России. За предыдущие годы в общей сложности в нем приняло участие 400 000 человек. «Это уникальный по своему формату проект. В каждом из городов реализуются социально полезные и созидательные инициативы, направленные на улучшение городской среды — от субботников до организации детских площадок и посадки деревьев. Финалом проекта становится забег на дистанцию 4,2 километра», — добавили в «Сбербанке».