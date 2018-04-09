Санкции обвалили капитализацию компаний из списка 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Инвесторы крайне негативно отреагировали на введение санкций в отношении российских компании. Капитализация публичных компаний рухнула на 20% и более.
В отличие от предыдущих санкционных выпадов США, в этот раз в списке оказался целый ряд публичных компаний, что не могло не сказаться на их котировках.
Так, например, бумаги компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, буквально ушли в штопор, потеряв всего за три часа почти $3 млрд капитализации. "РусАл" на Московской бирже подешевел почти на 10%, а расписки En+ — на более 20%.
У этих двух компаний могут возникнуть проблемы с листингом на зарубежных биржах. Сегодня в Гонконге «РусАл» теряет более 30%.
Добавим, как сообщает Bloomberg, что в «РусАле» заявили о перспективе дефолтов по долгу и «весьма неблагоприятных» последствиях для бизнеса, после того как США ввели санкции против компании и ее владельца.
Отметим, что, впрочем, в разъяснениях Минфина США о листинге компаний, попавших под санкции, ничего конкретного не говорится, однако отмечается, что у контрагентов компаний Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга есть два месяца, чтобы завершить или отменить ранее заключенные с ними сделки. Это касается агрохолдинга «Кубань», En+, «Базового элемента», "Евросибэнерго", группы «ГАЗ», "Ренова", «РусАла», "Русских машин" и других компаний, где Дерипаска и Вексельберг владеют 50% и более, сообщает "Интерфакс".
"РусАл" пока ограничился коротким комментарием: компания проинформирована о включении в санкционный лист, сожалеет о таком развитии событий и «анализирует ситуацию с юридическими консультантами».
Дерипаска сейчас контролирует 48,13% «РусАла» и около 66% En+. Как планируется, доля в «РусАле» вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, в GDR En+. Sual Partners Вексельберга владеет 26,5% «РусАла» после выкупа доли «ОНЭКСИМа» Михаила Прохорова в феврале. Перспективы закрытия сделки по конвертации доли Glencore теперь выглядят туманными. Представитель трейдера в пятницу не стал комментировать дальнейшую судьбу транзакции, сообщает «Интерфакс».
Из-за санкций индексный провайдер MSCI, скорее всего, не станет включать акции «РусАла» в индекс MSCI Russia, даже если они подойдут по всем критериям, считает аналитик «БКС Глобал Маркетс» Олег Петропавловский.
У «РусАла», помимо акций, есть и публичные долговые инструменты — несколько выпусков евробондов. Российским компаниям уже приходилось сталкиваться с проблемами в проведении расчетов по сделкам с евробондами из-за санкций: международные системы Euroclear и Clearstream временно приостанавливали расчеты по еврооблигациям Alliance Oil, после того как аффилированные с ней "Независимая нефтегазовая компания" и «ННК-Приморскнефтепродукт» летом прошлого года попали в санкционный список Минфина США, напоминают в своем обзоре аналитики Sberbank CIB.
Однако вскоре OFAC разъяснила, что Euroclear может проводить расчеты по сделкам с этими долговыми бумагами, а граждане США могут быть их владельцами, торговать ими и предоставлять финансовые услуги с этим инструментом. Формально у «РусАла» ситуация, идентичная Alliance Oil: эмитентом евробондов выступает SPV-компания, не включенная напрямую в санкционный список.