Санкции обвалили капитализацию компаний из списка

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Инвесторы крайне негативно отреагировали на введение санкций в отношении российских компании. Капитализация публичных компаний рухнула на 20% и более.

В отличие от предыдущих санкционных выпадов США , в этот раз в списке оказался целый ряд публичных компаний, что не могло не сказаться на их котировках.

У этих двух компаний могут возникнуть проблемы с листингом на зарубежных биржах. Сегодня в Гонконге «РусАл» теряет более 30%.

Добавим, как сообщает Bloomberg, что в «РусАле» заявили о перспективе дефолтов по долгу и «весьма неблагоприятных» последствиях для бизнеса, после того как США ввели санкции против компании и ее владельца.

"РусАл" пока ограничился коротким комментарием: компания проинформирована о включении в санкционный лист, сожалеет о таком развитии событий и «анализирует ситуацию с юридическими консультантами».

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% «РусАла» и около 66% En+. Как планируется, доля в «РусАле» вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, в GDR En+. Sual Partners Вексельберга владеет 26,5% «РусАла» после выкупа доли «ОНЭКСИМа» Михаила Прохорова в феврале. Перспективы закрытия сделки по конвертации доли Glencore теперь выглядят туманными. Представитель трейдера в пятницу не стал комментировать дальнейшую судьбу транзакции, сообщает «Интерфакс».

Из-за санкций индексный провайдер MSCI, скорее всего, не станет включать акции «РусАла» в индекс MSCI Russia, даже если они подойдут по всем критериям, считает аналитик «БКС Глобал Маркетс» Олег Петропавловский

У «РусАла», помимо акций, есть и публичные долговые инструменты — несколько выпусков евробондов. Российским компаниям уже приходилось сталкиваться с проблемами в проведении расчетов по сделкам с евробондами из-за санкций: международные системы Euroclear и Clearstream временно приостанавливали расчеты по еврооблигациям Alliance Oil, после того как аффилированные с ней "Независимая нефтегазовая компания" и «ННК-Приморскнефтепродукт» летом прошлого года попали в санкционный список Минфина США, напоминают в своем обзоре аналитики Sberbank CIB

Однако вскоре OFAC разъяснила, что Euroclear может проводить расчеты по сделкам с этими долговыми бумагами, а граждане США могут быть их владельцами, торговать ими и предоставлять финансовые услуги с этим инструментом. Формально у «РусАла» ситуация, идентичная Alliance Oil: эмитентом евробондов выступает SPV-компания, не включенная напрямую в санкционный список.