Новые санкции США: российские акции ушли в красную зону, рубль колеблется

Понедельник, 9 апреля — очень непростой день для инвесторов. В России снижаются фондовые индексы и дешевеют акции крупных компаний. Локомотивом этого движения стали бумаги структур Олега Дерипаски , таким образом инвесторы реагируют на введенные 6 апреля санкции США

Распродажа на российском фондовом рынке. С самого утра бумаги большого числа отечественных эмитентов находятся в красной зоне.

Индекс РТС снижался в ходе торгов на 12 процентов, ниже психологически значимого уровня в 1200 пунктов впервые с 12 февраля, а индекс Мосбиржи терял до 9 процентов. Сейчас они несколько отыгрывают потерянные позиции. Вниз их утянули в первую очередь акции "РусАла"

6 апреля США опубликовали новый санкционный список, включив в него в том числе Олега Дерипаску и все его компании.

В «РусАле» заявили, что это может привести к техническим дефолтам по некоторым кредитным обязательствам. После этого на Гонконгской бирже бумаги структуры потеряли половину своей стоимости. Вслед за этим на московской бирже торги открылись их снижением, акции подешевели до 20 рублей за бумагу. В ходе торговой сессии даже приходилось временно вводить режим дискретного, то есть ограниченного аукциона.

В минусе и другие структуры Дерипаски — En+ , которая в Лондоне потеряла 40 процентов своей стоимости. Снизились бумаги «ГАЗа», "Норникеля" , четверть которых принадлежит «РусАлу». Причина — неопределенность, инвесторы пока не понимают, что будет дальше.

"Все понимают, что за «РусАлом», — считает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов , — в SDN-лист могут попасть другие российские компании. И никто не понимает, каков будет ответ России. Он может быть жестким, он может вывести конфликт с США на какой-то новый уровень, привести к новым рискам. Поэтому сейчас поведение инвесторов — это просто сократить риск, постоять в стороне, посмотреть, как будет развиваться ситуация".

Минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от ценных бумаг En+, «РусАла» и «ГАЗа». А до 5 июня американцам придется аннулировать контракты, заключенные с компаниями из списка Specially Designated Nationals and Blocked Persons. Новые ограничения запрещают вести дела с упомянутыми лицами, блокируют их активы.

По касательной снижение котировок сегодня задело компании, которые так или иначе связаны с этим списком, и даже те, что вообще не связаны. Специалисты считают, что это долго длиться не будет.

Тимур Нигматуллин. "Но я не думаю, что это тренд. Это единоразовое событие и единоразовая перекладка в активы с учетом новых реалий по соотношению риск-доходность. Что касается среднесрочной перспективы, я думаю, текущую коррекцию в значительной мере выкупят. Наверное, не полностью, но в значительной мере. И таким образом, можно ждать некоторого укрепления рубля и росту по индексу ММВБ , по ключевым оценкам акций компании, по облигациям", — прогнозирует Аналитик "Открытие Брокер"

Надо сказать, что санкции США сказались и на сырьевых площадках. «РусАл» — один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, на его долю приходится 7% глобального производства металла. И пока компания будет перенаправлять свои поставки, инвесторы занервничали, цены на алюминий подскочили, на Лондонской бирже металлов — плюс три процента. И вот это уже неплохая новость для производителя.

"Эти продукты зависят от спроса. Если мы говорим, что будет развиваться мировое развитие, мировое развитие идет по восходящей, пусть по не очень крутой, но восходящей, то есть это Китай , это Индия , это Индонезия , которая уже появляется как крупный игрок и мировая держава, то будет подниматься и сама Америка, то это будет расти потребление. И это сыграет на руку нашим производителям этих металлов и других продуктов, которые производят далеко-далеко не все страны", — добавляет главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Еще одна бизнес-империя, которая сегодня отреагировала на введенные санкции, это группа «Ренова» Вексельберга. Она сократит долю в швейцарской компании Sulzer ("Зульцер") ниже контрольной для уменьшения последствий от санкций. Долю уменьшат с 63 до 49%. Глава кабмина Дмитрий Медведев пообещал поддержать бизнесменов.

"Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я попросил бы присутствующих, а также, конечно, министров и ведомства, выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно компаниям оказать. И проработать вопрос об эффективных ответных мерах Российской Федерации", — предложил российский премьер Медведев.

И на этом фоне рубль тоже нестабилен, евро впервые с августа 2016 года подорожал до 74 рублей, доллар стал выше 60. Официальные курсы валюты пока чуть ниже. 58,5 рубля за американскую валюту, чуть меньше 72 — за европейскую.