Минфин США расширил санкционные списки в отношении России

Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из России

Как отмечается в сообщении американского Минфина , санкции вводятся в связи с ситуацией на Украине , в Сирии , а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью».

«Российские олигархи и элиты, получавшие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин , слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее о том, что власти США объявят о новых санкциях против ряда «представителей российской правящей элиты» уже 6 апреля, со ссылкой на данные источников сообщало издание The Wall Street Journal. Санкционный список был разработан еще в начале года, уточняет WSJ

В январе Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» — список из 210 человек, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием более 1 млрд долларов.

Новость