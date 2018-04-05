Глеб Никитин поручил разобраться с нарушениями в поликлинике поселка Мулино

Жители поселка Мулино Володарского района пожаловались на ненадлежащее состояние здания врачебной амбулатории. В социальных сетях были выложены фото и видеоматериалы, подтверждающие факты аварийного состояния поликлиники.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, глава ведомства Антон Шаклунов провел проверку состояния врачебной амбулатории. Она показала, что помещения в здании по адресу: поселок Мулино, улица Новая, дом 22 содержатся в неудовлетворительном состоянии.

Объект находится в собственности министерства обороны , которое сложило с себя полномочия по его содержанию.

Как сообщает правительство региона, принято решение временно перевести медицинские службы из аварийного здания в помещение на улице Гвардейская, дом 74, где размещается женская консультация и имеются свободные площади.

С 9 апреля в здании амбулатории начнется ремонт, завершить который планируется в течение трех недель. А до 6 мая 2018 года амбулатория с улицы Новой переедет в другое помещение. Для этого областной минздрав официально обратится в муниципалитет Мулино с просьбой выделить дополнительные площади для амбулатории в районе «старого» городка, чтобы у жителей поселка сохранялась возможность получения медпомощи в привычном для них районе.

Объявления о новом месте и режиме работы лечебного учреждения будут размещены на стендах амбулаторий, сайте ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», а также в местных СМИ.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, в поселке Мулино проживают порядка 13 тысяч человек, из которых более 5,5 тысячи обслуживаются в Мулинской сельской врачебной амбулатории.

Напомним, что 13-летняя нижегородка Лета Куклина, страдающая редким генетическим заболеванием, получила жизненно необходимые лекарства.