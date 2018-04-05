Почему суд перенес слушание по мере пресечения для капитана российского судна?

Херсонский городской суд перенес слушание дела по избранию меры пресечения капитану российского рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбатенко на 6 апреля. Вот что рассказала Business FM Анна Шевелева, пресс-секретарь рыболовецкого Колхоза имени Первого мая, которому принадлежит судно:

Анна Шевелева пресс-секретарь рыболовецкого Колхоза имени Первого мая «Заседание сегодня не произошло. Причиной того, что его не произошло, было недоставление капитана в здание суда. К сожалению, прокурор не смог внятно объяснить причину, по которой капитан доставлен не был. В любом случае, наши адвокаты считают, что у них собраны все доказательства, и, как только судебное заседание пройдет, капитан должен быть отпущен, то есть ему не будет какая-либо мера пресечения избрана в виде лишения свободы. Это то, что касается истории, связанной с Владимиром Горбенко. На судне должен был сегодня состояться вывоз рыбы из трюма, но, к сожалению, пока что эта процедура обрастает большими бюрократическими формальностями и, видимо, сдвигается либо на поздний вечер, либо на завтрашнее утро. Хотя решение о том, что рыба должна быть вывезена украинской стороной, уже принята».

Украинские пограничники сообщили о задержании судна 26 марта, оно шло под российским флагом. На членов экипажа составлены административные протоколы о нарушении порядка выезда из Крыма . У моряков российские паспорта, выданные в Керчи . Сейчас корабль находится в порту Бердянска