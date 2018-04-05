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Почему суд перенес слушание по мере пресечения для капитана российского судна?
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Почему суд перенес слушание по мере пресечения для капитана российского судна? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Херсонский городской суд перенес слушание дела по избранию меры пресечения капитану российского рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбатенко на 6 апреля. Вот что рассказала Business FM Анна Шевелева, пресс-секретарь рыболовецкого Колхоза имени Первого мая, которому принадлежит судно:
Анна Шевелева пресс-секретарь рыболовецкого Колхоза имени Первого мая «Заседание сегодня не произошло. Причиной того, что его не произошло, было недоставление капитана в здание суда. К сожалению, прокурор не смог внятно объяснить причину, по которой капитан доставлен не был. В любом случае, наши адвокаты считают, что у них собраны все доказательства, и, как только судебное заседание пройдет, капитан должен быть отпущен, то есть ему не будет какая-либо мера пресечения избрана в виде лишения свободы. Это то, что касается истории, связанной с Владимиром Горбенко. На судне должен был сегодня состояться вывоз рыбы из трюма, но, к сожалению, пока что эта процедура обрастает большими бюрократическими формальностями и, видимо, сдвигается либо на поздний вечер, либо на завтрашнее утро. Хотя решение о том, что рыба должна быть вывезена украинской стороной, уже принята».
Украинские пограничники сообщили о задержании судна 26 марта, оно шло под российским флагом. На членов экипажа составлены административные протоколы о нарушении порядка выезда из Крыма. У моряков российские паспорта, выданные в Керчи. Сейчас корабль находится в порту Бердянска.
Капитана Горбатенко обвиняют в нарушении порядка въезда/выезда на «оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны», передает «Интерфакс». Она наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Остальным членам экипажа вменяется незаконное пересечение границы, по этой статье им грозит до 15 суток административного ареста или штраф.
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