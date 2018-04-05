Дочь старшего механика судна «Норд»: «Нервы на исходе. Ситуация SOS»

Капитану российского суда «Норд», задержанного украинскими пограничниками, 5 апреля изберут меру пресечения. У Владимира Горбенко ранее случился гипертонический криз, его доставили в больницу. Когда состояние капитана стабилизировалось, его привезли обратно в изолятор временного содержания. Подробнее об этом Business FM рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина

Вот какие подробности Business FM рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина:

— Капитан на данный момент находится в следственном изоляторе

— Каково его состояние? Говорят, что оно стабилизировалось.

— Понимаете, дело в том, что вчера вызывали трижды скорую помощь, а потом после этого приняли решение его госпитализировать, потому что давление. В больнице его уже по-серьезному накололи. Но ведь вы понимаете, что просто вопрос, связанный с давлением, но чтобы не было риска инфаркта, нужно проходить тщательное обследование. Одно могу сказать: умереть ему там точно не дадут, это не в их интересах.

— Но если говорить о позиции защиты, есть у вас какие-то основные направления?

— Таких много. Но, во-первых, понимаете, дело в том, что инкриминирована статья — это средней тяжести преступление, это не тяжкое преступление, это не убийство. А по таким статьям мера пресечения в виде содержания под стражей, она в принципе не избирается, она не предусмотрена законодательством вообще, у него от 3 до 5 лет санкция. Это первое. Второе — единственное, о чем они могут говорить в данный момент, это только лишь о том, что нужно его заключить под стражу, потому что он скрывался от органов следствия. Но если мы говорим о правовой плоскости, это разбивается. Ну, просто это уже всем понятно, что это абсурд. Ну, как он скрывался, если ему не давали с корабля сойти? Сама статья предполагает нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории. Порядок пересечения установлен только для сухопутного сообщения.

— Появляется информация о том, что вроде как от членов экипажа требуют, чтобы они приняли гражданство Украины

— Наоборот, отказались. Первое — они говорили: привезите паспорта. Члены экипажа говорят: у нас их нет, вот мы себя считаем гражданами РФ , вот мы дали паспорта, которые выданы в Крыму . Они отвечают: мы эти паспорта не признаем. «О’кей, тогда пустите консула, консул выдаст нам временные удостоверения личности». А консула не пускают. И они говорят: нет, вы граждане Крыма. Да, действительно, приходили к ним люди, это было только один раз. Им предлагалось: напишите заявление о лишении вас гражданства украинского.

— Хотелось у вас уточнить по поводу других членов экипажа, что сейчас с ними. Вот вы говорили, что там условия ужасные: нет еды, воды, рыба начала тухнуть.

— Вода доставляется, то есть проблем с провиантом нет. Хотя пока мы получали пропуска сутки, вот эти сутки у людей провианта не было. Почему сошли на берег — потому что рыба гниет. Вчера решился и этот вопрос. То есть ее сегодня должны оттуда вынести, потому что люди уже там вторые сутки фактически на палубе спят, в каютах находиться просто невозможно.

Сейнер «Норд» с экипажем из десяти человек был задержан в Азовском море 25 марта. Сейчас корабль находится в порту Бердянск

Дочь старшего механика судна Чемпалова Евгения рассказала Business FM, что разговаривала с отцом по телефону накануне во второй половине дня:

— Никакой информации они не дают. Мы с ним общаемся только — «как здоровье, покушали, не покушали, как спал, как себя чувствуешь, есть давление, нет давления, высокое, не высокое и все». И он задает аналогичные вопросы: как дети, как внучка, как брат. По поводу обстановки, которая происходит там у них, они ничего не говорят абсолютно. По поводу питания, вот все, что могут адвокаты принести в руках, то они и приносят, по минимуму. Приходят, каждый день что-то приносят.

— А сейчас, я так понимаю, вы только через адвоката информацию получаете?

— Да, та информация, которая в СМИ, или та информация, которая у адвокатов.

— Но ничего конкретного?

— Абсолютно ничего, абсолютно. Голова идет кругом, мы не знаем, что думать. У нас уже нервы на исходе. У них уже нервы на исходе. Ситуация SOS.

— А вообще он давно на этом судне работает?

— Он всю жизнь на этом судне работает. Команда у них относительно уже новая, а вот конкретно мой папа на этом судне работает очень давно.

— Известно ли вам что-то, может быть, он говорил, как при задержании с ними обращались, как сейчас с ними обращаются?

— Папа не говорил ничего по этому поводу. То, что вот СМИ писали, я не знаю, откуда у них информация, что задерживали их с автоматами. Зашли на борт и отключили все рации, отключили внешнюю связь, взяли их на веревку и оттянули в бердянский порт. Сейчас их тоже охраняют под автоматами, на сушу, на берег выходить им не разрешают, они только на корабле находятся.

Business FM также поговорила с представителем рыболовецкого Колхоза имени Первого мая» Анной Шевелевой — этой компании принадлежит судно.

— Это обычные простые рыбаки, которые на этом судне четыре года ходят в море. Это не военный корабль — небольшой рыболовецкий сейнер. Поэтому не понятно, за что так издеваться над людьми.

— А куда они ходили-то, были какие-то территории обозначены, где ловили рыбу?