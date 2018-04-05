Ещё
В Подмосковье планируют ввести штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье планируют ввести штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
За принятие соответствующих изменений в областной КоАП проголосовали в первом чтении подмосковные депутаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Согласно предложенным поправкам, штраф за продажу вейпов несовершеннолетним составит 3-5 тыс. руб. для граждан; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. ; а для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
«Мы не будем дожидаться принятия соответствующих законов на федеральном уровне и пойдем по пути принятия своих, региональных. В феврале мы сделали первый шаг — одобрили закон об ограничении распространения вейпов для несовершеннолетних. В продолжение данного закона мы приняли в первом чтении изменения в КоАП о том, что предприятия розничной торговли должны нести ответственность в виде штрафов за продажу электронных систем доставки никотина детям», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Rambler News Service: последние новости
Владелец Peugeot открывает мультибрендовую сервисную сеть в России Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль Доля «Почты России» на рынке доставки интернет-заказов составила 67% в 2017 году
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус28
Юлия Скрипаль заговорила410
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи80
В России введут новую меру пресечения108
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение