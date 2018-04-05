В Подмосковье планируют ввести штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним

За принятие соответствующих изменений в областной КоАП проголосовали в первом чтении подмосковные депутаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Согласно предложенным поправкам, штраф за продажу вейпов несовершеннолетним составит 3-5 тыс. руб. для граждан; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. ; а для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.