Главу администрации в Саратовской области признали виновным в коррупции

Чиновник лишился своего кресла после громкого расследования, проведенного прокуратурой региона.

Руководитель администрации Пушкинского муниципального образования Дмитрий Завертяев попал на прицел в связи с подозрением в коррупции.

Являясь муниципальным служащим, 43-летний Звартяев по сути руководил крестьянско-фермерским хозяйством своей жены. Причем, именно для извлечения прибыли.

Кроме того, глава администрации заключал муниципальные контракты с одним и тем же юрлицом на демонтаж здания старого детского сада, установку ограды кладбища, ремонт здания администрации, благоустройство пешеходной зоны и другие работы по благоустройству. И хотя работы не были завершены, это обстоятельство не помешало Завертяеву выплатить подрядчику из местного бюджета более 2 млн рублей. Также стало известно, что разрешающих документов на демонтаж старого садика не было. Об этом 4 апреля проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры

В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства прокурор внес главе Пушкинского муниципального образования представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Также по требованию прокуратуры глава администрации Пушкинского муниципального образования уволен в связи с утратой доверия.

Напомним, Дмитрий Завертяев возглавлял администрацию Пушкинского МО с 2008 года.