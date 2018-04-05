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Петербуржцев просят не трогать гнезда птиц
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Петербуржцев просят не трогать гнезда птиц 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Сейчас у пернатых начался период гнездования, который продолжится до начала августа. Некоторые виды птиц обустраивают свои гнезда прямо на земле. Комитет по природопользованию Петербурга призывает горожан быть внимательнее и бережно относиться с гнездам птиц.
Их нельзя трогать руками. Опасность для птиц могут представлять и собаки. Отмечается, что выгул крупных питомцев без поводка и намордника является правонарушением и влечет за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. Если с собакой гуляют на территории среды обитания диких животных, это приравнивают к незаконной охоте.
Также во время гнездования запрещен выгул собак в лесах.
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