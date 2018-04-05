Реконструкцию улицы Станиславского завершат в срок: фоторепортаж

С наступлением теплоты почти по всей длине реконструируемой улицы Станиславского были активизированы работы. «Ростовский Городской Транспорт» прошелся по ней и сделал снимки, обнаружив большое количество техники и рабочих. Сейчас на главной трамвайной артерии Ростова проводится укладка рельс, основания из щебня, а также установка бордюров, укладка тротуарной плитки, организация ливневой канализации.

Ранее в сети появились сведения, что реконструкция затягивается и срок окончания работ был перенесен. Однако, как видно из документов, опубликованных на портале Госзакупок, это не так: 31 мая 2018 года значилось сроком окончания работ изначально. Также неверны и сведения, что работы ведутся уже 2 года: начало реконструкции началось лишь в конце января 2017 года.

В тоже время, задержки возникли из-за того, что проект пришлось изменять из-за того, что предыдущая проектно-сметная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. Помимо этого, на двух участках до сих пор ведутся археологические работы — таковы требования законодательства.

«У нас много времени заняла корректировка проекта. Когда начали его реализовывать, то наткнулись на массу неучтенных проблем. Пришлось перерабатывать проект принципиально, что увеличило его стоимость на 400 млн рублей. После корректировки проект прошел экспертизу, после чего мы вступили в активную фазу», — рассказал в декабре 2017 года глава администрации Ростова Виталий Кушнарев . При этом он неоднократно заявлял, что реконструкция будет выполнена в установленный срок. Накануне, 4 апреля, эту информацию подтвердил его заместить Евгений Лебедев . Учитывая активизацию работ и укладку рельс, несмотря на все сложности, которые тормозили реконструкцию, оснований для сомнений в реализации проекта на данный момент нет.

Улица Станиславского также сложный объект реконструкции и психологически: здесь пролегают основные трамвайные маршруты, и долгое время к работам на ней не получалось подступиться. При этом рельсы на улице Станиславского были уложены в основном в 1963 году — более 50 лет назад, и именно сейчас они будут обновлены. Важно отметить, что после завершения работ Ростов впервые за долгое время получит практически полностью обновленное трамвайное кольцо (из улицы Станиславского, проспекта Буденновского, улицы Максима Горького и проспекта Театрального) — основу любой трамвайной системы.