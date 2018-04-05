Состоялось отчетно-выборное собрание ПСВ №5 района Косино-Ухтомский

3 апреля в помещении Совета ветеранов на Рудневке, 15 прошло собрание.

На этом отчетно-выборном собрании первичного Совета ветеранов №5 присутствовало сорок семь делегатов. Присутствующие избрали председателя и секретаря собрания.

Был заслушан отчет председателя Совета ветеранов, депутата Совета депутатов района Владимира Тимохина. Он отметил, что на конец прошлого года на учете в Совете числилось более четырехсот человек. Также он подробно рассказал о работе шести комиссий, акцентировав внимание на мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, присутствующие высказали свои мнения о деятельности Совета, и его работа была признана удовлетворительной.

Также было переизбрано руководство. На новый срок выбрали председателя Совета №5 Владимира Тимохина и секретаря Татьяну Сабирову.