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Состоялось отчетно-выборное собрание ПСВ №5 района Косино-Ухтомский
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Состоялось отчетно-выборное собрание ПСВ №5 района Косино-Ухтомский 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
3 апреля в помещении Совета ветеранов на Рудневке, 15 прошло собрание.
На этом отчетно-выборном собрании первичного Совета ветеранов №5 присутствовало сорок семь делегатов. Присутствующие избрали председателя и секретаря собрания.
Был заслушан отчет председателя Совета ветеранов, депутата Совета депутатов района Владимира Тимохина. Он отметил, что на конец прошлого года на учете в Совете числилось более четырехсот человек. Также он подробно рассказал о работе шести комиссий, акцентировав внимание на мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.
Кроме того, присутствующие высказали свои мнения о деятельности Совета, и его работа была признана удовлетворительной.
Также было переизбрано руководство. На новый срок выбрали председателя Совета №5 Владимира Тимохина и секретаря Татьяну Сабирову.
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