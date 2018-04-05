Семенова отчиталась о деятельности уполномоченного по правам человека в Подмосковье в 2017 году

В адрес уполномоченного по правам человека в Московской области в прошлом году поступило 12323 обращения: 10592 из них устные и 1731 — письменные.

За прошлый год поступило 123 обращения от участников долевого строительства. В 2016 году это число составило 52. На данный момент в Московской области около 5,5 тысяч обманутых дольщиков и 27 проблемных строек. В этом году планируется выдать порядка 4 тысяч ключей.

По статистике значительная доля обращений в 2017 году была связана с нарушениями социальных прав в сферах здравоохранения и социального обеспечения — 39,8%. Беспокойство у населения вызывают случаи сокращения

койко-мест

в учреждениях здравоохранения, численности медицинского персонала, неоказания медпомощи, взимания платы за услуги, предусмотренные программой ОМС и другие.

В прошлом году сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека посетили все 11 психоневрологических интернатов Московской области.