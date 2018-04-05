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На территории озер Святое и Белое проведут городские субботники
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На территории озер Святое и Белое проведут городские субботники 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
14 и 21 апреля в Косино-Ухтомском районе будут организованы городские субботники. Территории, где будет проходить уборка, уже определены.
По словам начальника отдела по вопросам Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Косино-Ухтомский Дмитрия Колтакова, участникам уборки инвентарь, перчатки, мешки выдадут на месте.
Сначала будет благоустроена территория Святого озера (ул. Оранжерейная, владение 24, строение 1). Затем субботник проведут на пляже озера Белое (ул. Заозерная, владение 8).
Отметим, что в районе уже состоялся один субботник. Его провели силами молодых парламентариев. 31 марта члены Молодежной палаты района очистили от мусора участок Природно-исторического парка «Косинский». Там кожуховцы любят проводить свободное время. Теперь в зоне отдыха чисто и красиво.
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