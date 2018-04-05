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Нижегородских предпринимателей хотят запугать и обмануть
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Нижегородских предпринимателей хотят запугать и обмануть 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото www.52.rospotrebnadzor.ruНижегородских предпринимателей хотят запугать и обманутьВ Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает поступать информация об очередных мошеннических действиях — в адрес предпринимателей поступают звонки от неизвестных лиц, представляющихся специалистами Управления Роспотребнадзора и сообщающих о якобы предстоящих проверках этих организаций Управлением Роспотребнадзора, с предложением приобрести литературу, необходимую для осуществления предпринимательской деятельности (стоимостью около 2000 рублей). Как сообщает Управление Роспотребнадзора.
Убедительно просим предпринимателей проявлять бдительность и при возникновении таких ситуаций обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных законом, и информировать Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
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