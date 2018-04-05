Женщина нарушила самые дурацкие законы в каждом штате Америки (16 фото)

Американка Оливия Лочер придумала серию фотографий, в которых творчески высмеиваются самые абсурдные законы, действующие на территории США

Каждый снимок представляет собой протест против тех законов, большинство из которых устарели и кажутся нелепыми из-за своей абсурдности.

Согласитесь, трудно представить, почему езда на велосипеде в бассейне может быть запрещена или почему вино не может быть подано в чайных чашках. Когда смотришь на фотографии Оливии, напрашивается вопрос, была ли эта проблема столь велика, что людям пришлось объявить ее вне закона?

Некоторые из законов просто устарели, например, существующий в Алабаме запрет носить мороженое у себя в кармане. Эту инициативу ввели, когда хитрые конокрады клали мороженое в карман в качестве приманки для лошадей. Животные, одержимые тающим пломбиром, следовали за грабителями добровольно. Это и стало причиной объявить ношение мороженого в карманах нелегальным.

Ниже представлена часть работ Оливии, ловко высмеивающих правовую систему США.

В Алабаме запрещено носить мороженое в заднем кармане

Здесь и далее фото из инстаграма @olivialocher

В Огайо женщинам нельзя раздеваться, стоя перед портретом мужчины

В Миннесоте нельзя пересекать границу штата с птицей на голове

В Коннектикуте, чтобы огурец был признан соленым, ему необходимо быть пружинистым

В Техасе запрещено делать необычные прически детям

В Род-Айленде запрещено носить прозрачную одежду

На Гавайях нельзя класть монеты в уши В Канзасе запрещено подавать вино в чайных чашках

В Кентуки запрещено лизать жаб В Южной Дакоте запрещено создавать статическое электричество

Во Флориде нельзя появляться в публичных местах людям, покрытым жидким латексом

В Луизиане запрещено полоскать рот в общественных местах

В Теннесси запрещено продавать полые бревна

В Денвере запрещено подавать парфюм в качестве ликера

В Нью Мексико нельзя искажать естественный цвет камней

В Массачусетсе фотографии, сделанные под юбкой будут считаться преступлением