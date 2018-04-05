«Умная» телефония «МегаФона» поможет ускорить бизнес-процессы 

«МегаФон» подключил региональному производителю авточехлов Lord Autofashion™ услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи звонков. Она поможет клиенту повысить контроль качества обслуживания и усовершенствовать программу обучения персонала. «Умная» телефония имеет широкий функционал, в том числе — и запись звонков. Для компаний — это возможность анализировать и контролировать входящие запросы и дополнительно отслеживать уровень сервиса. Использование «Виртуальной АТС» позволяет не только сократить время обслуживания «на линии», а также выявить и устранить «проблемные места» в процессах взаимодействия, — комментирует Алексей Барков, директор Ростовского отделения «МегаФон». «Наша компания обладает обширным ассортиментом продукции. Поэтому корректное консультирование клиентов — в приоритете у наших сотрудников. Благодаря „Виртуальной АТС“ от „МегаФона“ мы получаем внутреннюю аналитику, которая удобно отображается в личном кабинете. С ней не нужно просматривать громоздкие выкладки или часами прослушивать запись звонков, — рассказал Геннадий Уваров, директор Lord Autofashion™». «Виртуальная АТС» — это возможность быстро, без капитальных затрат и покупки дорогостоящего оборудования организовать «умную» IP-телефонию с полноценным функционалом локальной телефонной станции в любом офисе и для всех видов бизнеса. «Облачная» технология объединяется с CRM-системой заказчика и помогает контролировать качество сервиса с помощью автоматической записи разговоров, а также предоставляет данные для контроля эффективности каналов продвижения товаров и услуг, охвата клиентов и географии пользователей.