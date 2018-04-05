Власти Краснодара хотят продлить 4 трамвайных маршрута в 2019-м году

«Мы сейчас разрабатываем программу реорганизации Краснодарского трамвайно-троллейбусного депо, которое включает обновление подвижного состава (в основном, трамвайного) а также продление трамвайных линий в четырех направлениях. Это улица Московская; Восточно-Кругликовска; микрорайон Гидростроителей и район аэропорта Краснодар », — уточнил Владимир Архипов

По словам чиновника в случае продления трамвайных путей появятся и новые маршруты. Но это зависит от появления в бюджете кубанской столицы денег на данные цели.

«Будем пытаться добиться того, чтобы финансирование на это было заложено в 2019-и году», — отметил Архипов.