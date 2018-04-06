Опубликован график движения дежурных трамваев и троллейбусов в Пасхальную ночь в Краснодаре

Краснодар . 6 апреля — Новая Кубань. Для того, чтобы верующие смогли принять участие в торжественных богослужениях, которые пройдут во всех храмах, в ночь с 7 на 8 апреля в Краснодаре будет продлена работа общественного транспорта.

На линии будут пущены дежурные трамваи и троллейбусы.

Подробный график их движения приводит КТТУ. Для того чтобы узнать местонахождение интересующего маршрута краснодарцы смогут обратиться на «горячую линию» по следующему телефону: 262-51-15.

Расписание движения трамваев

Конечная остановка «Западное депо»:

— до ул. Индустриальной: 21:45, 3:23;

— до ул. Декабристов: 22:56, 5:03;

— до ул. Димитрова: 23:15, 0:13;

— до Юбилейного мкр. : 0:59, 3:15.

Конечная остановка «Юбилейный микрорайон»:

— до Западного депо: 0:39, 1:26;

— до ул. Димитрова: 3:38.

Конечная остановка «Улица Солнечная»:

— до хладокомбината (по ул. Коммунаров): 23:20;

— до Комсомольского мкр. (по ул. Коммунаров): 4:15.

Конечная остановка «Улица Декабристов»:

— до Западного депо: 23:34, 4:24, 5:44;

— до ул. Димитрова: 4:48.

Конечная остановка «Улица Димитрова»:

— до Юбилейного мкр. (по ул. Титаровской): 0:03;

— до Западного депо (по ул. Титаровской): 0:59;

— до ул. Декабристов (по ул. Стасова): 4:16;

— до Западного депо (по ул. Стасова): 5:11.

Конечная остановка «Хладокомбинат»:

— до Комсомольского мкр. : 0:21;

— до Восточного депо: 5:00.

Конечная остановка «Комсомольский микрорайон»:

— до ул. Солнечной (по ул. Коммунаров): 0:45, 5:30.

Конечная остановка «Улица Бершанской»:

— до Восточного депо: 23:26, 0:09, 2:53, 5:35;

— до ул. Индустриальной: 0:54;

— до хладокомбината: 4:40.

Остановка «Восточное депо»:

— до ул. Бершанской: 23:49, 00:31, 04:15.

Остановка «Улица Полины Осипенко»:

— до ул. Солнечной (по ул. Коммунаров): 3:40.

Конечная остановка «Улица Индустриальная»:

— до Западного депо: 22:29;

— до ул. Бершанской: 1:53;

— до ул. Декабристов (через ул. Садовую): 3:54.

Расписание движения троллейбусов

Конечная остановка «ТЦ „Красная площадь“»:

— до ж/д вокзала «Краснодар-I (по ул. Красной): 23:15;

— до троллейбусного депо №1: 4:56.

Конечная остановка „Ж/д вокзал Краснодар-I“:

— до троллейбусного депо №1: 0:04, 1:06, 5:36;

— до ТЦ „Красная площадь“: 4:23.

Конечная остановка „Троллейбусное депо №1“:

— до ж/д вокзала Краснодар-I: 23:31, 0:39, 3:54, 5:06.

Конечная остановка „Бальнеолечебница“:

— до троллейбусного депо №2 (по ул. Красной): 22:39, 6:35.

Конечная остановка „Комсомольский микрорайон“ (на ул. Тюляева):

— до бальнеолечебницы (по ул. Красной): 21:32, 5:30;

— до троллейбусного депо №2: 4:01.

Остановка „Троллейбусное депо №2“:

— до аэропорта (через мкр. Гидростроителей): 23:38, 0:24, 4:27.

Конечная остановка „Аэропорт“:

— до троллейбусного депо №2: 24:00, 0:45, 4:53.