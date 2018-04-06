Опубликован график движения дежурных трамваев и троллейбусов в Пасхальную ночь в Краснодаре 

Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Для того, чтобы верующие смогли принять участие в торжественных богослужениях, которые пройдут во всех храмах, в ночь с 7 на 8 апреля в Краснодаре будет продлена работа общественного транспорта.
На линии будут пущены дежурные трамваи и троллейбусы.
Подробный график их движения приводит КТТУ. Для того чтобы узнать местонахождение интересующего маршрута краснодарцы смогут обратиться на «горячую линию» по следующему телефону: 262-51-15.
Расписание движения трамваев
Конечная остановка «Западное депо»:
— до ул. Индустриальной: 21:45, 3:23;
— до ул. Декабристов: 22:56, 5:03;
— до ул. Димитрова: 23:15, 0:13;
— до Юбилейного мкр. : 0:59, 3:15.
Конечная остановка «Юбилейный микрорайон»:
— до Западного депо: 0:39, 1:26;
— до ул. Димитрова: 3:38.
Конечная остановка «Улица Солнечная»:
— до хладокомбината (по ул. Коммунаров): 23:20;
— до Комсомольского мкр. (по ул. Коммунаров): 4:15.
Конечная остановка «Улица Декабристов»:
— до Западного депо: 23:34, 4:24, 5:44;
— до ул. Димитрова: 4:48.
Конечная остановка «Улица Димитрова»:
— до Юбилейного мкр. (по ул. Титаровской): 0:03;
— до Западного депо (по ул. Титаровской): 0:59;
— до ул. Декабристов (по ул. Стасова): 4:16;
— до Западного депо (по ул. Стасова): 5:11.
Конечная остановка «Хладокомбинат»:
— до Комсомольского мкр. : 0:21;
— до Восточного депо: 5:00.
Конечная остановка «Комсомольский микрорайон»:
— до ул. Солнечной (по ул. Коммунаров): 0:45, 5:30.
Конечная остановка «Улица Бершанской»:
— до Восточного депо: 23:26, 0:09, 2:53, 5:35;
— до ул. Индустриальной: 0:54;
— до хладокомбината: 4:40.
Остановка «Восточное депо»:
— до ул. Бершанской: 23:49, 00:31, 04:15.
Остановка «Улица Полины Осипенко»:
— до ул. Солнечной (по ул. Коммунаров): 3:40.
Конечная остановка «Улица Индустриальная»:
— до Западного депо: 22:29;
— до ул. Бершанской: 1:53;
— до ул. Декабристов (через ул. Садовую): 3:54.
Расписание движения троллейбусов
Конечная остановка «ТЦ „Красная площадь“»:
— до ж/д вокзала «Краснодар-I (по ул. Красной): 23:15;
— до троллейбусного депо №1: 4:56.
Конечная остановка „Ж/д вокзал Краснодар-I“:
— до троллейбусного депо №1: 0:04, 1:06, 5:36;
— до ТЦ „Красная площадь“: 4:23.
Конечная остановка „Троллейбусное депо №1“:
— до ж/д вокзала Краснодар-I: 23:31, 0:39, 3:54, 5:06.
Конечная остановка „Бальнеолечебница“:
— до троллейбусного депо №2 (по ул. Красной): 22:39, 6:35.
Конечная остановка „Комсомольский микрорайон“ (на ул. Тюляева):
— до бальнеолечебницы (по ул. Красной): 21:32, 5:30;
— до троллейбусного депо №2: 4:01.
Остановка „Троллейбусное депо №2“:
— до аэропорта (через мкр. Гидростроителей): 23:38, 0:24, 4:27.
Конечная остановка „Аэропорт“:
— до троллейбусного депо №2: 24:00, 0:45, 4:53.