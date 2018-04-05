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Английский попугай пропал, а вернувшись заговорил на испанском
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Английский попугай пропал, а вернувшись заговорил на испанском 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Британец Даррен Чик очень расстроился, когда его попугай пропал. Но еще больше он удивился через 4 года: птица вернулась и начала говорить по-испански.
Попугай постоянно звал какого-то Ларри и ругался на испанском как заправский конкистадор. Даррен так и не узнал, куда вольнолюбивая птичка пропала на целых четыре года.
Вернуть попугая хозяину удалось благодаря вшитому под кожу микрочипу. Несчастная замученная птица приземлилась на крыльцо одной из ветеринарных клиник — сотрудники проверили чип и быстро нашли обрадованного возвращению птицы хозяина.
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