Английский попугай пропал, а вернувшись заговорил на испанском

Британец Даррен Чик очень расстроился, когда его попугай пропал. Но еще больше он удивился через 4 года: птица вернулась и начала говорить по-испански.

Попугай постоянно звал какого-то Ларри и ругался на испанском как заправский конкистадор. Даррен так и не узнал, куда вольнолюбивая птичка пропала на целых четыре года.

Вернуть попугая хозяину удалось благодаря вшитому под кожу микрочипу. Несчастная замученная птица приземлилась на крыльцо одной из ветеринарных клиник — сотрудники проверили чип и быстро нашли обрадованного возвращению птицы хозяина.