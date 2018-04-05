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В Крыму контрабанда наркотиков за год увеличилась почти в 48 раз
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В Крыму контрабанда наркотиков за год увеличилась почти в 48 раз 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На пресс-конференции в Симферополе начальник Крымской таможни Владимир Авраменко рассказал, что количество попыток ввоза наркотиков на полуострова в прошлом году увеличилось почти в 48 раз по сравнению с 2016 годом. По его словам, контрабанда наркотиков в 2017 году составила почти 47,9 килограмма.
«А по итогам 2016 года это было чуть больше 1 килограмма», — сказал руководитель региональной таможни.
При этом он уточнил, что говорить о каких-то объемах контрабанды, существенно влияющих на внешнеэкономическую деятельность, не приходится. Кроме этого в прошлом году работники таможни нашли и изъято около 100 единиц боеприпасов.
«ФедералПресс» напоминает, что в середине марта молодую украинку приговорили к 10 годам за поставку наркотиков в Крым.
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