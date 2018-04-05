Участников сахалинского медиафорума ознакомят с опытом лучших изданий России

Лауреат премии «Золотое перо России», главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов. Известный журналист планирует обсудить с коллегами перспективы развития печатных СМИ.

«Я посетил практически все регионы России , но не бывал на Сахалине. Интересны и само место, и то, чем живут местные журналисты. Соответственно, жду плодотворной встречи с коллегами, как сахалинскими, так и из других регионов. Надеюсь, у нас будет время не только наскоро познакомиться, но и поработать вместе. На форум я привезу наши журналы, книги, с опытом лучших изданий России. Мы обсудим, как сегодня живет и решает проблемы российская пресса, проанализируем местные издания. Уже сейчас можно формировать каркас нашей встречи — присылать вопросы в мои аккаунты в социальных сетях», — отметил он.

Справка:

Владимир Касютин — главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», с 2008 года секретарь Союза журналистов России, председатель экспертного Совета ежегодного конкурса «10 лучших газет России», кандидат филологических наук, лауреат премии «Золотое перо России». Автор книги «Живая газета», редактор-составитель книг: «Российская пресса от „А“ до „Я“; „Доставка с нуля. Опыт газет России“; „Спецпроекты. Опыт газет России“; „Как сохранить читателя. Опыт газет России“; „300 советов молодым журналистам разного возраста“.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Принять участие в нем можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в мероприятии бесплатное.