В регион прибыла официальная делегация посольства Франции в России

Напомним, что «Альянс Франсез Тольятти» была создана в 2003 году при поддержке посольства Франции России , мэрии Тольятти и Библиотеки Автограда. Сегодня это крупный языковой и культурный центр, который входит в международную сеть, основанную в Париже в 1883 году и насчитывающую сейчас более тысячи центров «Альянс Франсез» в 130 странах мира. Всего в России работает 11 Альянсов в крупных региональных столицах, из которых только Тольятти не является областным центром.

В рамках визита запланированы встреча с президентом АвтоВАЗа и посещение одного из производств предприятия. Также делегация побывает в школе с углубленным изучением иностранных языков ООЦ «Школа», где состоится презентация русско-французской билингвальной секции.

Завершит программу первого дня пребывания в Тольятти праздничный прием по случаю 15-летия «Альянс Франсез Тольятти». За эти годы благодаря деятельности организации в рамках российско-французского сотрудничества было реализовано более 700 мероприятий. Среди них крупные ежегодные проекты, знакомые многим жителям города и области: Фестиваль французского кино, Международные дни Франкофонии, Лингвистический лагерь для школьников, Французское Рождество. При поддержке «Альянс Франсез» в Тольятти реализуются международный образовательный проект «Волга-Валь дʼУаз» и международный выставочный проект «Тольятти. Рождение нового города».

Не менее насыщенным ожидается второй день визита. Официальная французская делегация встретится с главой Тольятти Сергеем Анташевым в администрации города, где состоится подписание протокола о намерениях открытия в городе нового производства компании «Валео», являющейся производителем и поставщиком автомобильных комплектующих и запасных частей. В этот же день запланированы посещение ТЦ «Акварель» и встреча с руководством компаний «Иммошан Россия» и «Ашан России».