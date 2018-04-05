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Ткачев рассказал об импорте в Россию «сыроподобной» продукции
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Ткачев рассказал об импорте в Россию «сыроподобной» продукции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия в прошедшем году импортировала более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По оценкам экспертов, на территорию России только в 2017 году ввезено более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции, которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки", — сказал Ткачев.
По его словам, данная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.
"Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству", — подчеркнул Ткачев.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн европейских сыров.
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