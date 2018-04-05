Ткачев рассказал об импорте в Россию «сыроподобной» продукции

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия в прошедшем году импортировала более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

"По оценкам экспертов, на территорию России только в 2017 году ввезено более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции, которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки", — сказал Ткачев.

По его словам, данная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.

"Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству", — подчеркнул Ткачев.