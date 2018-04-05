Региональные власти сэкономят на реновации воронежского водохранилища 15 млн рублей 

Подрядчиком завершения второго этапа работ стало Научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии». Работы по завершению второго этапа реновации воронежского водохранилища выполнит ООО «Научно-Производственное Предприятие „ЭкоГидроТехнологии“. Протокол подведения итогов торгов опубликовали в среду, 4 апреля. По результатам аукциона региональным властям удалось сэкономить 15,2 млн рублей. В торгах приняли участие две компании. ООО „Водорой“, которое уже участвовало в реновации водохранилища на первом и в начале второго этапа работ, предложило выполнить их за 38 млн рублей. ООО „Научно-производственное предприятие „ЭкоГидроТехнологии“ выставило еще более низкую цену— 37,8 млн Начальная цена контракта составляла 53 млн рублей. Победитель должен будет укрепить берег в районе Петровской набережной. Протяженность укрепляемого участка составит 750 м, его площадь — 8,3 га. Гидромеханизированные работы будут представлять собой устройство ограждающих насыпей по границе земельного участка вдоль береговой полосы и последующим поднятием поверхности оставшейся территории до заданной отметки. Объем разрабатываемого грунта составит 325 тыс. кубометров. Реновация водохранилища началась в 2016 году. Ее разделили на три этапа. Задачей первого этапа стало углубление и выравнивание дна водоема, ликвидация мелей и укрепление береговой полосы. Подрядчиками стали АО „СРСУ-7“ и ООО „Водорой“. Второй этап реновации включит в себя расчистку дна и уничтожение мелководий в районе Адмиралтейской площади. Подрядчиком так же стало ООО „Водорой“. На третьем этапе реновации работы развернутся около Вогрэсовского моста. В реновацию водохранилища уже вложили 89 млн рублей. Всего до 2020 года со дна водоема поднимут 1,7 млн кубометров песка и углубят его с 2-2,5 м до 7-12 м. Это позволит увеличить проточность водохранилища и повысить качество воды, а с помощью извлеченного со дна песка сформируют 64 га суши. Елена Гончарова