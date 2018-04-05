Кларнет и гусли подарят красноярцам новую «Гравитацию» 

Гусляр Анухин и кларнетист Вирш образовали 2,5 года назад пожалуй самый необычный дуэт. Сформировав уникальный стиль на стыке этники, джаза и неоклассики, они выпустили альбом в Европе. Дуэт с большим успехом выступает в Европе: его гастрольный график сейчас уже расписан на два года вперед. Красноярск станет четвертым городом после Цюриха, Москвы и Санкт-Петербурга, где Анухин и Вирш покажут свою новую программу «Гравитация».
Концерт состоится 8 апреля в 18.00 в Малом зале Красноярской филармонии.